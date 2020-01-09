GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

33 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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