GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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