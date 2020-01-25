GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek DEİK 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek DEİK 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
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