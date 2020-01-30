GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

19 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/13.30/18.00/20.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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