GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/13.30/18.00/20.00)