GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu Töreni ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/14.30/17.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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