GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

19 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

(TBMM/11.00/ Kırıkkale/14.00/17.00)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Delice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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