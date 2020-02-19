GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

58 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği mevkidaşının onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/11.00/15.00/15.15/16.15/17.30/18.00)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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