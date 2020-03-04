GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00/15.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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