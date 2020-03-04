GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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