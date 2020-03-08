GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katılacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/16.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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