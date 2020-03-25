GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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GÜNDEM ÖZETİNE

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Bakanlar Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

(Ankara/13.30/19.15)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:26 Kaynak: AA

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