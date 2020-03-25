GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Bakanlar Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.
(Ankara/13.30/19.15)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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