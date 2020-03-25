GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Bakanlar Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

(Ankara/13.30/19.15)