GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:51 Kaynak: AA
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