GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

Kartal Devlet Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Son Dakika

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