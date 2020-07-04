GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
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4.07.2020 06:57:40. #1.13#