GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu