GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
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5.07.2020 01:55:43. #1.13#