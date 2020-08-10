GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 02:29
Kaynak: AA
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