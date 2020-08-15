GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik önündeki toplu açılış töreni ile partisinin il teşkilatıyla yemek programına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 06:31
Kaynak: AA
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