GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 06:31
Kaynak: AA
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