GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
(Ankara/15.00/19.00)
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