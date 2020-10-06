GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
Son Dakika Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak