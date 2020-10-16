GÜNDEM / 16 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme yapılacak.

İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/15.00/16.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılacak, İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Kurbağalıdere ile Gazhane'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/15.15/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantılarına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(Erzurum/10.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Patent ve Marka Kurumunda düzenlenecek "Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans yoluyla, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenecek Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(İzmir/10.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ile ekim ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini ve ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Kozmik Oda soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 101 kişinin yargılandığı dava 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü, Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi, Boks Federasyonu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek, Merkez Spor Salonu inşaatında ve Kadı Dağı Sürekli Eğitim Araştırma Programları Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, yatırım protokolü imza törenine katılacak.

(Kastamonu/11.15-17.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle Vodafone Park Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

Takımın yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- YÖK'ten petrol sondaj gemilerindeki yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye ödül

Doğal gaz arama çalışmalarında yüz güldüren rezerv haberlerinin ardından, YÖK Üstün Başarı Ödülü'ne layık görülen üniversite-sanayi iş birliği projesi ile Türkiye bu kez sondaj gemilerindeki yüksek teknoloji eğitimleri konusunda uluslararası arenada söz sahibi olacak

Üniversite-sanayi iş birliği ile TPAO ve İTÜ ortaklığında yürütülen proje tamamlandığında daha önce yurt dışından alınan teknoloji eğitimleri, Türkiye'de milli imkanlarla yapılabilecek

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, denizcilik alanında Türkiye'nin OPITO onaylı ilk yerli eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak

(Selma Kasap/Ankara)

2- FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için yaptığı para trafiği iddianamede

Örgütün sözde "Mersin il imamı" olduğu iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanık hakkındaki iddianamede, örgütün çözülmeyi önlemek için yurt dışından getirtip Türkiye'deki üyelerine ulaştırdığı para trafiği yer aldı

FETÖ'nün sözde "il finansçısı" tanık İ.Ç:

"Mersin il imamı olan şahıs, nasıl ayarladığını bilmediğim bir şekilde yurt dışından ayarladığı paraları, haklarında daha önceden işlem yapılmamış farklı kentlerdeki kişilere ulaştırıyordu. Benim de sanki alacaklıymışım gibi o kişilerden paraları almamı istiyordu. Ben de onun yönlendirmesiyle paraları alarak, bana bildirilen listelerdeki şahıslara yatırıyordum"

(Sezgin Pancar/Mersin)

3- İSTİB'den "İhracatımız kadar gıdayı israf ediyoruz" uyarısı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:

"Yıllık tarımsal gıda ihracatımız 18 milyar dolar. Emek veriyoruz, destek ve teşvikler veriyoruz. Avrupa'da zirveye çıkıp üretimde rekor kırıyoruz ancak yaklaşık ihracatımız kadar gıdayı da çöpe atıyoruz"

"Gıda israfı, sadece ürün kaybı olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda su, arazi, enerji, emek ve sermaye kaybı, en acısı da can kaybı demektir. Dünyada her gün binlerce insan açlıktan veya yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Halbuki dünyada gıda kaybının dörtte biri bile engellense 830 milyon açlık çeken insan beslenebilecek"

(Musab Turan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.