GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
25.11.2020 00:23
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısına katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısına katılacak.
(Ankara/12.00/13.30/15.00)
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