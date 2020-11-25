GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısına katılacak.

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var