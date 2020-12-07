GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümüne yapay zeka neden olmuş

Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız