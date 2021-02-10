GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı

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Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar