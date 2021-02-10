GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
10.02.2021 00:51
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.
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