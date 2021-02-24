GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim

İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı

Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı

"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?