GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİNE
24.02.2021 03:49
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı kuracak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7.
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