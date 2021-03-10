GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00)