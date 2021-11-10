GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi tören ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/08.45/11.00/15.00/16.30)
Kaynak: AA
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