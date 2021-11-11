GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı resmi törenle karşılayacak ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/14.00/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00)

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