GÜNDEM / 30 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı Programı'nda konuşma yapacak, beraberindeki parlamento heyetiyle bazı temaslarda bulunmak üzere Polonya'ya gidecek.

(Ankara/10.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Grand Ankara Otel'de Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı Akşam Gala Yemeği Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Hatay/09.00/09.35/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katılacak.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası Tanıtımı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarına katılacak.

(Riga) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor- Şanlıurfaspor, Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, İstanbulspor-Afjet Afyonspor, Medipol Başakşehir-Bodrumspor, Gençlerbirliği- Mardin 1969 Spor, Bursaspor- Kırşehir Belediyespor, Altay- Manisa FK, Adana Demirspor-Serik Belediyespor ve Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/14.00/Bursa/İzmir/15.00/Adana/19.00/Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk edecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası başlayacak; Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes, Galatasaray Nef- Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka- Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

(İzmir/17.30/İstanbul/18.30/20.00/20.15) (Fotoğraflı)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Fransa'nın Cannes Dragons takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesinde çeyrek final turu kuraları çekilecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

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