GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları

Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz

Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz