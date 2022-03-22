GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.45/18.30/19.15)
Kaynak: AA
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