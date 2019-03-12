Gündem Özetine Ek
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na iştirak edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:55 Kaynak: AA
Halkalı-Gebze Banliyö Tren Hattı Bugün Açılıyor
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
Canlı Yayında Sinirler Gerildi! Ahmet Hakan'ın Zor Anları
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor