Gündem Özetine Ek

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42 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde konuşacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular...

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde konuşacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'na katılacak.

(Tekirdağ/11.00/İstanbul/13.30/15.00/16.00/19.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhuriyet Meydanı, Tekirdağ, Güncel
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