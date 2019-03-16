Gündem Özetine Ek

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde konuşacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular...
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA
Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir
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