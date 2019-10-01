GÜNDEM ÖZETİNE EK

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.
(Ankara/15.00/19.00)
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