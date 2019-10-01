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39 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE EK, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/15.00/19.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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