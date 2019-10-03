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14 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE EK, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/16.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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