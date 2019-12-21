GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika

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6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE EK, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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