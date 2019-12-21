GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

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