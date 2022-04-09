Gündem yaratan sahur etkinliğinin faturasındaki hata dikkatlerden kaçmamıştı! Mekan sahibi ilk kez konuştu - Son Dakika
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Gündem yaratan sahur etkinliğinin faturasındaki hata dikkatlerden kaçmamıştı! Mekan sahibi ilk kez konuştu

09.04.2022 11:52

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Ağrı'da düzenlenen sahur programı tepki çekmişti. Bunun üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar." deyip programın faturasını paylaşmıştı. Ancak faturada rakamla 21.000 TL olan tutarın yazıyla 20.000 TL olarak yazılması dikkatlerden kaçmadı. Mekan sahibi hatayı kabul edip, "Faturamız sahte değil. Hatalar sehven yapılmıştır" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın, Ağrı'da düzenlediği şatafatlı sahur yemeğinin yankıları sürüyor. Geniş katılımlı etkinliğin İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası sahur programı birden gündeme oturdu.

Eski AK Partili Mehmet Metiner bu paylaşıma tepki gösterip, "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" ifadelerini kullandı. Bunun ardından AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk da paylaşımını sildi.

Gündem yaratan sahur etkinliğinin faturasındaki hata dikkatlerden kaçmamıştı! Mekan sahibi ilk kez konuştu

SAYAN: 21 BİN LİRALIK KAHVALTIYI ÇOK GÖRMÜŞLER

Tartışmaların büyümesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da önceki akşam sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, kahvaltının maliyetinin 21 bin lira olduğunu belirtip şunları söyledi: "Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon."

Gündem yaratan sahur etkinliğinin faturasındaki hata dikkatlerden kaçmamıştı! Mekan sahibi ilk kez konuştu

PAYLAŞILAN FATURADAKİ HATA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sayan, bu açıklamasını faturayı da paylaşarak desteklemek istedi. Ancak faturadaki bir hata dikkatlerden kaçmadı. Faturada rakamla 21.000 TL olan fatura tutarının yazıyla 20.000 TL olarak yazıldığı gözlendi. Bu hatayı fark eden sosyal medya kullanıcıları "Aceleye mi geldi acaba?" şeklinde yorumlar yaptı.

Gündem yaratan sahur etkinliğinin faturasındaki hata dikkatlerden kaçmamıştı! Mekan sahibi ilk kez konuştu

"FATURADA SEHVEN HATALAR YAPILMIŞTIR"

Gelen tepkiler üzerine Sayan, bugün de mekan sahibinin yaptığı video açıklamasını paylaştı. Videoda mekan sahibi, "Bildiğiniz üzere mekanımızda bir sahur programı düzenlenmişti. 700 kişilik sahur etkinliğinde klasik serpme kahvaltı verildi. Mekanımızda diğer mekanlarda olduğu gibi 3 kişilik serpme kahvaltının ücreti 100 liradır. Toplu organizasyonlarda yüzde 10 iskonto uyguluyoruz. Böylece kahvaltı menüsü kişi başı 30 liraya denk geldi. Ağırladığımız 700 kişinin maliyeti, KDV dahil 21 bin TL'dir. Faturamız gerçektir, kesinlikle bir oynama yapılmamıştır. Fatura numarası üzerinden de Maliye Bakanlığı'ndan sorgulanabilir. Dikkatlerden kaçmadığı gibi faturada sehven hatalar yapılmıştı. Bu nedenle bizi karalamaya çalışanlar için yasal işlemler başlatacağız. AK Parti ile bir bağımız yok. Her parti mekanımızda program düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.

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Savcı Sayan, AK Parti, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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