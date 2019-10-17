Son Dakika Haberleri: Gündemdeki hareketlilik tüketicilerin kredi taleplerinde ciddi bir fark oluşturmadı
Son Dakika Ekonomi Gündemdeki hareketlilik tüketicilerin kredi taleplerinde ciddi bir fark oluşturmadı

Gündemdeki hareketlilik tüketicilerin kredi taleplerinde ciddi bir fark oluşturmadı

33 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, tüketici hareketlerinde kayda değer bir negatif etkilenme görülmediği belirtildi.

Gündemdeki hareketlilik tüketicilerin kredi taleplerinde ciddi bir fark oluşturmadı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, tüketici hareketlerinde kayda değer bir negatif etkilenme görülmediği belirtildi.


9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, tüketici hareketlerinde kayda değer bir negatif etkilenme görülmediği belirtiliyor. Borsada düşüşe ve döviz kurlarında yükselişe neden olan harekat, tüketicinin kredi davranışlarında ciddi bir fark oluşturdu.


Kredi karşılaştırma ve danışmanlık firması olarak hizmet veren Hangikredi.com'dan alınan verilere göre, dijital platformlarda kullanıcıların kredi arayışı, faiz oranlarındaki düşüşe rağmen, bir önceki haftaya göre daha düşük seviyede ilerlese de ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Kredi başvurularında da bir önceki döneme göre düşüş olduğunu dile getirilirken, uzmanlara göre bu düşüş, gündemin etkisiyle gerçekleşen geçici bir durum olduğu kaydedildi. Konut ve taşıttaki faiz oranı indirimlerinin bir alım fırsatı olduğunu dile getiren uzmanlar, ilerleyen günlerde kredi piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor.


Tüketiciler Para Politikaları Kurulu kararını bekliyor


Tüketicilerin kredi kararını etkileyen bir diğer etmen ise 24 Ekim'de gerçekleşecek olan Para Politikaları Kurulu toplantısı. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplantılarda çıkan faiz indirimi kararının ardından kredi faiz oranlarında da yapılan indirimler, 24 Ekim'de alınacak kararla ilgili tüketicilerde indirimin devam etmesi yönünde bir beklenti oluşturdu.


Merkez Bankasının 24 Ekim'de gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısından düşen enflasyonun etkisiyle 125 baz puana kadar faiz indirimi bekleniyor. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
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