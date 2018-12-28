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- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda düzenlenecek "2019 Hac Kurası" törenine katılacak.
- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda düzenlenecek "2019 Hac
Kurası" törenine katılacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:07 Kaynak: AA
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