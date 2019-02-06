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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı toplantısına katılacak.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı toplantısına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:45 Kaynak: AA
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