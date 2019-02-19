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Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var