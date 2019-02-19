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48 dakika önce

- İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferası" kapsamında Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Belarus İçişleri Bakanı Igor Shunevizch, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan ile Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile...

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- İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferası" kapsamında Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Belarus İçişleri Bakanı
Igor Shunevizch, Romanya İçişleri Bakanı
Carmen Daniela Dan ile Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile ayrı ayrı görüşecek.

(İstanbul/15.00/15.45/16.30/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:17 Kaynak: AA

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