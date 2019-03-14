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1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Trabzon'un Of, Araklı ve Arsin ilçelerinde halka hitap edecek, AK Parti Trabzon Kadın Kollarının yemeğine katılacak.

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Trabzon'un Of, Araklı ve Arsin ilçelerinde halka hitap edecek, AK Parti Trabzon Kadın Kollarının yemeğine katılacak.

(Rize/11.00/13.00/Trabzon/14.30/16.30/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Ardeşen, Süleyman Soylu, Trabzon, Rize, Güncel
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