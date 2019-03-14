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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Trabzon'un Of, Araklı ve Arsin ilçelerinde halka hitap edecek, AK Parti Trabzon Kadın Kollarının yemeğine katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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