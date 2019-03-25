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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop'un Türkeli ve Erfelek ilçelerinde halka hitap edecek, Amasya'da Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Taşova'da halka seslenecek, Suluova TDİ Besi OSB'yi ziyaret ederek besicilerle toplantı yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:07 Kaynak: AA
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