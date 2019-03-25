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1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop'un Türkeli ve Erfelek ilçelerinde halka hitap edecek, Amasya'da Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Taşova'da halka seslenecek, Suluova TDİ Besi OSB'yi ziyaret ederek besicilerle toplantı yapacak.

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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop'un Türkeli ve Erfelek ilçelerinde halka hitap edecek, Amasya'da Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Taşova'da halka seslenecek, Suluova TDİ Besi OSB'yi ziyaret ederek besicilerle toplantı yapacak.

(Sinop/11.00/12.30-Amasya/15.45/16.30/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:07 Kaynak: AA

OSB, Taşova, Sinop, Amasya, Ekonomi
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