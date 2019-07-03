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43 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:03 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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