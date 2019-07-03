GÜNDEME
43 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:03 Kaynak: AA
- Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü
İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi