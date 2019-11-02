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7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek.
(İstanbul/19.00)
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