Son Dakika Haberleri: GÜNDEME
Son Dakika Güncel GÜNDEME

GÜNDEME

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek.

GÜNDEME, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek.

(İstanbul/19.00)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNDEME
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]