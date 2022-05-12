Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla sohbet etmesi
Fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Tanıtım filmlerinin gösterilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkıya eşlik etmesi
Programa katılan öğrencilerin konuşmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika