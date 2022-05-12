Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

12.05.2022 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla sohbet etmesi Fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Tanıtım filmlerinin gösterilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkıya eşlik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla sohbet etmesi

Fotoğraf çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Tanıtım filmlerinin gösterilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkıya eşlik etmesi

Programa katılan öğrencilerin konuşmaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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