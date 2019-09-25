GÜNDEME EK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/13.01/16.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)