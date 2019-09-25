GÜNDEME EK

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36 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/13.01/16.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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