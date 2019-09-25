GÜNDEME EK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:04 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.
(İstanbul/13.01/16.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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