GÜNDEME EK

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51 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na ve PAB'ın kuruluşunun 130. yıl dönümü için yapılacak özel oturuma katılacak.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na ve PAB'ın kuruluşunun 130. yıl dönümü için yapılacak özel oturuma katılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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