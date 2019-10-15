GÜNDEME EK

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na ve PAB'ın kuruluşunun 130. yıl dönümü için yapılacak özel oturuma katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:52 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na ve PAB'ın kuruluşunun 130. yıl dönümü için yapılacak özel oturuma katılacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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