5 Çayı canlı yayını 237. bölümü ile sizlerle! - Son Dakika
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5 Çayı canlı yayını 237. bölümü ile sizlerle!

25.08.2022 11:56
5 Çayı canlı yayını 237. bölümü ile sizlerle!

Gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gerekenleri 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz.

ShiftDelete.Net olarak teknolojinin nabzını tutmaya ve gündem haberlerini en hızlı şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ancak gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz. 5 Çayı canlı yayını 237. bölümü ile sizinle!

SDN 5 Çayı 237. bölümü ile sizlerle

Hızlı geçen bir haftanın ardından sevilen programımız 5 Çayı'nın 237. bölümüyle karşınızda olacağız. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve SDN editörü Samet Jankovic, bugün saat 17: 00'da gündemde öne çıkan başlıklarını değerlendirecek.

Teknoloji gündeminde yaşanan en yeni gelişmeler, tanıtılan yeni cihazlar ve teknolojiler, internet, 5G ve diğer tüm gelişmeri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Merak ettikleriniz hakkında tüm detaylar bu canlı yayına bekliyoruz!

ShiftDelete.Net Katıl abone paketleri

Megabyte/ 7.50 TL: Üç paket içerisinde en ucuzu ve ulaşılabilir olan Megabyte, Katıl abonelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Aylık 7.50 TL karşılığında üyeler; Özel bağlılık rozetlerine, çeşitli emojilere, ve SDN Cevaplıyor, 5 Çayı gibi standart abonelere kapalı olan canlı yayınlara erişebilecek.

Gigabyte/ 60 TL: Katıl aboneleri için sunduğumuz bir diğer paket ise Gigabyte. Üyelerimiz, 60 TL karşılığında Megabyte'ın avantajlarına ek olarak, bazı SDN videolarını daha yayınlanmadan izleme ve özel olarak yükleyeceğimiz eğitim videolarına erişme şansı yakalayacak. Ayrıca üyelere kamera arkası görüntüleri, ekip vLog'ları gibi özel videolar da yine bu pakette yer alacak.

Terabyte/ 350 TL: Kuşkusuz 3 paket içerisinde en çeşitliliğe sahip olan Terabyte, Gigabyte ve Megabyte'ın sunduğu her şeyi kapsayacak. Buna ek olarak, ShiftDelete.Net ile çok daha yakın ve güçlü bir ilişkiniz olacak. Her Terabyte abonesine SDN kupası gönderilirken, yorumlara yazdıkları neredeyse her şeye editörlerimiz cevap verecek.

Tüm bunlara ek olarak ise belirli aralıklarla düzenlenecek olan SDN ofis turlarına davet edileceksiniz. Burada ShiftDelete.Net çalışanları ile sohbet edebilir, ofisimizi ve çekim alanlarımızı gezebilir ve SDN'nin bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca her ay hediye edeceğimiz laptoplar ile ilgili videolardaki 'Destekçilerimiz' bölümünde de adınız yer alacak.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 5 Çayı canlı yayını 237. bölümü ile sizlerle! - Son Dakika

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