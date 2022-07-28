Katıl'a özel 5 Çayı canlı yayını #233 - Son Dakika
Üye Girişi

Katıl'a özel 5 Çayı canlı yayını #233

28.07.2022 11:08
Katıl'a özel 5 Çayı canlı yayını #233

Gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz.

ShiftDelete.Net olarak teknolojinin nabzını tutmaya ve gündem haberlerini en hızlı şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ancak gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz. 5 Çayı canlı yayını 233. bölümü ile sizinle!

SDN 5 Çayı 233. bölümü ile sizlerle

Hızlı geçen bir haftanın ardından sevilen programımız 5 Çayı'nın 233. bölümüyle karşınızda olacağız. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve SDN editörü Furkan Karaca, bugün saat 17: 00'da gündemde öne çıkan başlıklarını değerlendirecek.

Teknoloji gündeminde yaşanan en yeni gelişmeler, tanıtılan yeni cihazlar ve teknolojiler, internet, 5G ve diğer tüm gelişmeri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Merak ettikleriniz hakkında tüm detaylar bu canlı yayına bekliyoruz!

ShiftDelete.Net Katıl abone paketleri

Megabyte/ 7.50 TL: Üç paket içerisinde en ucuzu ve ulaşılabilir olan Megabyte, Katıl abonelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Aylık 7.50 TL karşılığında üyeler; Özel bağlılık rozetlerine, çeşitli emojilere, ve SDN Cevaplıyor, 5 Çayı gibi standart abonelere kapalı olan canlı yayınlara erişebilecek.

Gigabyte/ 60 TL: Katıl aboneleri için sunduğumuz bir diğer paket ise Gigabyte. Üyelerimiz, 60 TL karşılığında Megabyte'ın avantajlarına ek olarak, bazı SDN videolarını daha yayınlanmadan izleme ve özel olarak yükleyeceğimiz eğitim videolarına erişme şansı yakalayacak. Ayrıca üyelere kamera arkası görüntüleri, ekip vLog'ları gibi özel videolar da yine bu pakette yer alacak.

Terabyte/ 350 TL: Kuşkusuz 3 paket içerisinde en çeşitliliğe sahip olan Terabyte, Gigabyte ve Megabyte'ın sunduğu her şeyi kapsayacak. Buna ek olarak, ShiftDelete.Net ile çok daha yakın ve güçlü bir ilişkiniz olacak. Her Terabyte abonesine SDN kupası gönderilirken, yorumlara yazdıkları neredeyse her şeye editörlerimiz cevap verecek.

Tüm bunlara ek olarak ise belirli aralıklarla düzenlenecek olan SDN ofis turlarına davet edileceksiniz. Burada ShiftDelete.Net çalışanları ile sohbet edebilir, ofisimizi ve çekim alanlarımızı gezebilir ve SDN'nin bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca her ay hediye edeceğimiz laptoplar ile ilgili videolardaki 'Destekçilerimiz' bölümünde de adınız yer alacak.

YORUMLAR
500
Deniz kenarında canlı müzik eşliğinde çay keyfi Deniz kenarında canlı müzik eşliğinde çay keyfi
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Katıl'a özel 5 Çayı canlı yayını #233 - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Katıl'a özel 5 Çayı canlı yayını #233 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement