Gündemimiz Artık Ekonomi Olmalı"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 4,5 yıl seçimsiz dönemin, ekonomik ve yapısal reformlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu süreçte ekonomiye ağırlık verilmesini, yabancı sermaye girişini ve AB sürecini de canlandıracak adımların atılmasını bekliyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 4,5 yıl seçimsiz dönemin, ekonomik ve yapısal reformlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu süreçte ekonomiye ağırlık verilmesini, yabancı sermaye girişini ve AB sürecini de canlandıracak adımların atılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.



Sanayiciler olarak seçim dönemlerini belirsizliklerden dolayı sevmediklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Yapılacak yatırımlar da alınacak ürünler de bu dönemlerde erteleniyor. Bu da ekonomik yavaşlamaya neden oluyor. Göreve gelecek belediye başkanlarımızı kutluyor; başarılı bir görev dönemi diliyoruz. Önümüzdeki 4,5 yıl seçimsiz dönem, ekonomik ve yapısal reformlar için önemli bir fırsattır. Bu süreçte ekonomiye ağırlık verilmesini, yabancı sermaye girişini ve AB sürecini de canlandıracak adımların atılmasını bekliyoruz. AB en önemli partnerimiz olmaya devam ediyor. Dış ticaret hacmi Türkiye ekonomisinin yüzde 50'sini geçti. Her zaman söylediğimiz üretim ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kurun, ihracatı destekler, ithalatın önünde engel olacak seviyede durmasını istiyoruz. Döviz kuru seçimler nedeniyle biraz oynadı. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Cari açığımız azalıyor. Tabii iç pazar da çok önemli. Sadece ihracatla bu işi yapamayız. Hem iç pazar hem dış pazar dengeli olmalı."



Zeytinoğlu, eğitim alanında yapılacak reformların işsizlik oranının gerilemesine katkı sağlayacağı düşüncesinde olduğunu aktararak, "Mesleki eğitimin önemini vurgulamak istiyorum. Biz odalar birliği olarak her ilde meslek liselerinin eğitim programlarına katkı vererek istediğimiz iyileşmeyi yapmaya çalışacağız. Yerel yönetimler için de işsizlik önemli bir sorun. Birlikte çalışarak eğitimlerle meslek-kabiliyet arası uyuşmazlıkları da kaldırabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Yabancı yatırım girişlerinin önemine de işaret eden Zeytinoğlu, "Hükümetimiz 2004-2005 yıllarında yapılan reformlarla gelir artışında, büyüme artışlarında sıçramalar gerçekleştirmişti. Aynı adımları tekrar yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yabancı sermaye çekmeden, Türkiye'nin mevcut kaynaklarıyla hızlı bir iyileşme yapabilme şansımız daha az. Dolayısıyla bu iklimi de oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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