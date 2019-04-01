“Gündemimiz artık ekonomi olmalı”
1 saat önce
Seçim sürecini değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Umarız bu fırsatı çok iyi kullanarak ekonomi ve yapısal reformları gündemin ilk maddesine taşırız. Ben ümitliyim" dedi.
Seçim sürecini değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Umarız bu fırsatı çok iyi kullanarak ekonomi ve yapısal reformları gündemin ilk maddesine taşırız. Ben ümitliyim" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:41
Şekerbank Genel Müdürü Görevinden Ayrıldı
Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi