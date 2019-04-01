Son Dakika Haberleri: “Gündemimiz artık ekonomi olmalı”

“Gündemimiz artık ekonomi olmalı”

1 saat önce

Seçim sürecini değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Umarız bu fırsatı çok iyi kullanarak ekonomi ve yapısal reformları gündemin ilk maddesine taşırız. Ben ümitliyim" dedi.

“Gündemimiz artık ekonomi olmalı”, System.String[]
Seçim sürecini değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Umarız bu fırsatı çok iyi kullanarak ekonomi ve yapısal reformları gündemin ilk maddesine taşırız. Ben ümitliyim" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:41 

Ayhan Zeytinoğlu, Ekonomi, Ekonomi
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